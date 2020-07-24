Тысячи киноманов ожидают выхода новых серий популярного сериала "Люцифер". Премьера 5 сезона ожидается 21 августа. А пока в сети подогревают интерес зрителей к сериалу и делают намеки относительно сюжета.

Так, на новом постере, который опубликовали на инстаграм-странице проекта, главные герои сериала "Люцифер" позируют на красном фоне. В сети уже подозревают, что цвет фото мог означать ожесточенную борьбу двух братьев Люцифера и Михаила. Кроме того, авторы проекта намекнули, что между Хлоей Деккер и Морнингстаром будет еще больше романтических сцен. Однако в Netflix пока не комментируют эти слухи.

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Что известно о сюжете 5 сезона

В конце 4 сезона Люцифер решил покинуть Лос-Анджелес и вернуться на свой трон в ад. Напоследок он целует девушку Хлою, в которую он влюблен.

Но уже в 5 сезоне Люцифер вернется в Лос-Анджелес. По крайней мере, так будут думать его знакомые. Но странное поведение главного героя рассекретит, что перед зрителями – его близнец Михаил. Ангел захочет забрать личную жизнь у своего родственника и заменит его на Земле. Но это будет продолжаться недолго: Люцифер вернется в Лос-Анджелес, где столкнется в борьбе с братом.

Известно, что на этом сериал "Люцифер" не закончится. Уже в 2021 году запланированы съемки и премьера 6 сезона.

Смотрите трейлер к сериалу "Люцифер" 5 сезон: видео