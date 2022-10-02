24 канал з'ясував, у які дні в жовтні можна буде продовжувати роботу в саду та городі.

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За місячним календарем на жовтень 2022 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 25 жовтня;

Повний Місяць (Повня) – 9 жовтня;

Висхідний Місяць – з 1 по 8 жовтня і з 26 по 31 жовтня;

Спадний Місяць – з 10 по 24 жовтня.

Фази Місяця впливають на посіви / Фото Unsplash

Сприятливі дні для садівництва у жовтні

Оптимальними для збору врожаю та посадки саджанців будуть такі дні:

2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 та 31 жовтня.

У ці дати сміливо беріться за роботу та доглядайте за своїм городом – він віддячить вам сторицею та подарує чудовий врожай.

Вдалі дні для роботи на городі / Фото Unsplash

Несприятливі дні для посіву в жовтні

Невдалими днями для роботи на городі в жовтні будуть:

5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 та 20 жовтня.

У ці дні краще відмовитися від посівів та збору врожаю – ви ризикуєте отримати плачевний результат.