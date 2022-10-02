24 канал выяснил, в какие дни в октябре можно будет продолжать работу в саду и огороде.

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По лунному календарю на октябрь 2022 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна (Молодык) – 25 октября;

Полная Луна (Полнолуние) – 9 октября;

Восходящая Луна – с 1 по 8 октября и с 26 по 31 октября;

Убывающая Луна – с 10 по 24 октября.

Фазы Луны влияют на посевы / Фото Unsplash

Благоприятные дни для садоводства в октябре

Оптимальными для сбора урожая и посадки саженцев будут следующие дни:

2, 3, 4, 7, 8, 26, 27, 30 и 31 октября.

В эти даты смело беритесь за работу и ухаживайте за своим огородом – он отблагодарит вас сторицей и подарит отличный урожай.

Удачные дни для работы в огороде / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни для посева в октябре

Неудачными днями для работы на огороде в октябре будут:

5, 6, 9, 10, 13, 15, 18 и 20 октября.

В эти дни лучше отказаться от посевов и уборки – вы рискуете получить плачевный результат.