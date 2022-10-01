Щоб мати можливість рухатися далі й бути сповненим енергії, треба запланувати свій відпочинок, адже в потоці новин та постійних справ ми часто знесилюємося. На початку жовтня привітання будуть утримувати вчителі з нагоди Дня вчителя, а в середині місяця будемо відзначати одне з найважливіших церковних свят – Покрови Пресвятої Богородиці й державне свято – День захисників та захисниць України, зазначає 24 канал.
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Вихідні у жовтні 2022
Всього у жовтні буде 21 робочий день, а вихідні випадають на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 жовтня. Через воєнний стан всі святкові дні також будуть робочими й додаткових вихідних не передбачається.
Попри те, варто не забути привітати наших військових з Днем захисника та захисниці України, що відзначається 14 жовтня, адже саме вони з кожним днем наближують нашу перемогу.
Вихідні у жовтні 2022 / Фото "Canva"
Свята у жовтні 2022
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.
2 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства.
3 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора.
4 жовтня – Всесвітній день тварин.
5 жовтня – Всесвітній день вчителів.
8 жовтня – День юриста.
9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День стандартизації працівників та метрології.
14 жовтня – День захисника України, День українського козацтва.
Вихідні у жовтні 2022 / "Володимирець.City"
15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.
16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.
17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.
20 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби проти захворювань раку молочної залози
23 жовтня – День рекламіста (День працівників реклами).
24 жовтня – Всесвітній День інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй, День маркетолога.
29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.
30 жовтня – День автомобіліста і дорожника.
31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.