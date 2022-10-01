Щоб мати можливість рухатися далі й бути сповненим енергії, треба запланувати свій відпочинок, адже в потоці новин та постійних справ ми часто знесилюємося. На початку жовтня привітання будуть утримувати вчителі з нагоди Дня вчителя, а в середині місяця будемо відзначати одне з найважливіших церковних свят – Покрови Пресвятої Богородиці й державне свято – День захисників та захисниць України, зазначає 24 канал.

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Вихідні у жовтні 2022

Всього у жовтні буде 21 робочий день, а вихідні випадають на 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 та 30 жовтня. Через воєнний стан всі святкові дні також будуть робочими й додаткових вихідних не передбачається.

Попри те, варто не забути привітати наших військових з Днем захисника та захисниці України, що відзначається 14 жовтня, адже саме вони з кожним днем наближують нашу перемогу.

Вихідні у жовтні 2022 / Фото "Canva"

Свята у жовтні 2022

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку, Міжнародний день музики.

2 жовтня – День працівників освіти, Міжнародний день ненасильства.

3 жовтня – Міжнародний день лікаря, Міжнародний день архітектора.

4 жовтня – Всесвітній день тварин.

5 жовтня – Всесвітній день вчителів.

8 жовтня – День юриста.

9 жовтня – Всесвітній день пошти, День ріелтора, День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби, День художника.

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я, День стандартизації працівників та метрології.

14 жовтня – День захисника України, День українського козацтва.

Вихідні у жовтні 2022 / "Володимирець.City"

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки, День працівників целюлозно-паперової промисловості, Міжнародний день білої тростини.

16 жовтня – Всесвітній день продовольства, День працівників харчової промисловості, День анестезіолога.

17 жовтня – Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності.

20 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок, Всеукраїнський день боротьби проти захворювань раку молочної залози

23 жовтня – День рекламіста (День працівників реклами).

24 жовтня – Всесвітній День інформації про розвиток, День Організації Об'єднаних Націй, День маркетолога.

29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони.

30 жовтня – День автомобіліста і дорожника.

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря.