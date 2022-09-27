Свято Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 14 жовтня й збігається із державним святом – Днем захисників і захисниць України. Проте в умовах воєнного часу вихідного дня не передбачається, зазначає 24 канал.
Читайте також Воздвиження Хреста Господнього 2022: історія та значення свята
Найважливіші свята жовтня 2022
1 жовтня – День пам'яті преподобного Євменія; святих мучениць Софії, Аріадни та Ірини.
2 жовтня – День пам'яті благовірного Ігоря, князя Київського і Чернігівського; День пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.
3 жовтня – День пам'яті мученика Євстафія Плакіди.
4 жовтня – Віддання Воздвиження Господнього Хреста; Апостола Кондрата.
5 жовтня – Пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.
6 жовтня – Зачаття славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.
7 жовтня – Першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.
9 жовтня – День Святого Тихона. Представлення Іоанна Богослова.
11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських.
Церковний календар на жовтень 2022 / Фото "Дивись.інфо"
14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.
19 жовтня – День пам'яті апостола Фоми.
21 жовтня – Преподобної Пелагії Антіохійської.
23 жовтня – Собор Волинських святих.
26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері.
27 жовтня – Преподобного Миколая, Преподобної Параскеви Сербської.
30 жовтня – Пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.
31 жовтня – Апостола і євангеліста Луки.