Свято Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 14 жовтня й збігається із державним святом – Днем захисників і захисниць України. Проте в умовах воєнного часу вихідного дня не передбачається, зазначає 24 канал.

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Найважливіші свята жовтня 2022

1 жовтня – День пам'яті преподобного Євменія; святих мучениць Софії, Аріадни та Ірини.

2 жовтня – День пам'яті благовірного Ігоря, князя Київського і Чернігівського; День пам'яті мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.

3 жовтня – День пам'яті мученика Євстафія Плакіди.

4 жовтня – Віддання Воздвиження Господнього Хреста; Апостола Кондрата.

5 жовтня – Пророка Йони; священномученика Фоки Синопського; Собор Тульських Святих.

6 жовтня – Зачаття славного Пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна.

7 жовтня – Першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійської.

9 жовтня – День Святого Тихона. Представлення Іоанна Богослова.

11 жовтня – Собор преподобних отців Києво-Печерських.

Церковний календар на жовтень 2022 / Фото "Дивись.інфо"

14 жовтня – Покрови Пресвятої Богородиці.

19 жовтня – День пам'яті апостола Фоми.

21 жовтня – Преподобної Пелагії Антіохійської.

23 жовтня – Собор Волинських святих.

26 жовтня – Іверської ікони Божої Матері.

27 жовтня – Преподобного Миколая, Преподобної Параскеви Сербської.

30 жовтня – Пророка Осії; преподобномученика Андрія Критського.

31 жовтня – Апостола і євангеліста Луки.