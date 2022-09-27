Воздвиження перекладається як "підняття". У народі свято має ще другу назву "Хрестовоздвиження". А його історія оповита безліччю історій та різних легенд, пише 24 канал.

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Історія свята Воздвиження Хреста Господнього

Згідно з різними переказами у 326 році біля Голгофи знайшлися залишки хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Хрест знайшла мати Костянтина Великого Олена та єрусалимський єпископ Макарій. Вони організували розкопки на горі Голгофа й знайшли три хрести. Згодом там був побудований храм Воскресіння Господнього у якому знаходилася одна частина хреста, а іншу частину передали імператору Костянтину.

Історія свята Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Дзеркало тижня"

Свято Воздвиження Хреста Господнього було започатковане після того, як збудували великий храм в Єрусалимі. Посвячення храму відбулося 13 вересня 335 року, а 14 вересня – відбулося врочисте підняття віднайденого хреста.

Також хрест відіграв дуже особливу роль для імператора Костянтина. Це був не лише символ його віри, а й символ можливого існування Римської імперії. За легендою одного разу, перед важливою битвою, Костянтин молився до Бога, щоб той послав йому знак. що він поруч з ним. Битва мала відбутися з язичниками, які руйнували імперію й жорстоко вбивали християн. Тоді він побачив у небі великий хрест, а уві сні Ісус тримав в руці хрест і сказав йому такі слова: "Під цим знаком переможеш".

Після цього він наказав, щоб воїни перед битвою на усіх щитах намалювали хрест. Того дня вони перемогли у складній та виснажливій битві, а хрест став символом Божої вірності.

Зазвичай у цей день ще з найдавніших часів люди намагаються дотримуватися суворого посту, адже Воздвиження нагадує Христове розп'яття та його смерть.

Значення Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Canva"

Для християн хрест має вагоме значення. Він символізує перетин Божої любові та його справедливості, покорити та смирення. Він нагадує християнам історію боротьби та відкуплення людей від усіх гріхів. І завдяки жертві Ісуса та Божій обітниці в людей є шанс на вічне життя у небесах.