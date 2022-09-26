У свято Воздвиження Хреста Господнього згадують страждання Ісуса Христа заради відкуплення гріхів усього людства. Цього дня відвідують церкву та моляться про здоров'я близьких, а також дотримуються суворого посту, пише 24 канал.

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За переказами для римського імператора Костянтина хрест мав вагоме значення в житті, тож він організував експедицію, щоб знайти хрест на якому був розіп'ятий Ісус Христос. Розкопки очолила його матір цариця Олена. Точної дати експедиції ніде не зазначено, але вважають що це був 326 рік. Після того, як хрест знайшли: одну частину залишили в Єрусалимі, а іншу відправили до Константинополя.

Слово "воздвиження" означає "піднесення". Свято почали відзначати після освячення храму Воскресіння Господнього, який збудував Костянтин Великий у Єрусалимі. Храм освячували єрусалимський єпископ Макарій у 335 році, а на наступний день після освячення – відбулося урочисте підняття хреста.

У народі свято має значно коротшу назву – "Здвиження". Вважається, що цього дня земля рухається на зустріч зимі. Також настають холодні дні, а птахи відлітають у теплі краї. Здавна у деяких церквах існував обряд з переміщенням хреста – хрест прикрашали квітами й кольоровими стрічками й підіймали та опускали до землі.

Заборони у свято Воздвиження Хреста Господнього / Фото "Depo.ua"

Що не можна робити у свято Воздвиження Хреста Господнього

У цей день не можна розпочинати нічого нового.

Не можна сваритися та бажати зла іншим.

Не можна виконувати важку фізичну працю.

Не можна залишати на довго свій будинок та вирушати в довгі поїздки чи відрядження.

Не можна позичати гроші.

Не можна вживати алкогольні напої.

Не рекомендують ходити до лісу, бо в цей час змії шукають місце для сплячки на зиму і можуть вкусити.

Важливо у свято дотримуватися посту та відмовитися від їжі тваринного походження, яєць, молока та риби.

Наші предки малювали хрести крейдою чи вугіллям на дверях хліва та кімнат й виконували обряд освячення будинків. А ще було заведено дарувати дітям золоті й срібні хрестики, які перед врученням освячували в церкві. Вірили, що такий хрестик збереже дитину від хвороб та усяких небезпек.