В Україні на офіційному рівні існує сезонне переведення годинників на літній та зимовий час. Тож в останню неділю березня годинник переводять вперед, а в жовтні – назад. Це роблять для того, щоб наблизити адміністративний час до сонячного часу. Така традиція існує ще з 1981 року, зазначає 24 канал.

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Коли переводять годинники на зимовий час 2022

Стрілки годинника на зимовий час в Україні переводять в останню неділю жовтня о 04:00 год. Час переведення відбувається у ніч з 29 на 30 жовтня.

Переведення годинників на літній та зимовий час було визначено урядовою постановою "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року. Отож, на законодавчому рівні закріплено, що українці мають переводити годинники двічі.

Переведення годинників на зимовий час в Україні 2022 / Фото "Canva"

Годинники переводять з метою скорочення витрат на електроенергію. Цю ідею штучного маніпулювання часом придумав американський винахідник та політик Бенджамін Франклін у 1784 році.

Проте варто зауважити, що це часто стає причиною суперечок, адже лікарі стверджують, що переведення годинників негативно впливає на здоров'я. Вони зазначають, що в людей порушується режим сну, організму важко адаптуватися й часто є відчуття втоми та сонливості. Адже швидко засинати та прокидатися в інший час вдається не кожному. Через це падає працездатність й можуть загостритися хронічні захворювання.

Поради як підготуватися до переходу на зимовий час / Фото "Canva"

Поради як безболісно адаптуватися до переведення годинників

За два тижні до переходу на зимовий час варто дотримуватися режиму сну й лягати трохи раніше, пити багато води й не зловживати шкідливою їжею.

Не варто споживати каву, чай чи алкогольні напої перед сном.

Можна перед сном приймати ванну, щоб організм повністю розслабився.

Постарайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі, а також по можливості – займатися спортом.

Уникайте перевтоми.

Перед сном провітрюйте кімнату і не користуйтеся гаджетами.

Таким чином ви зможете підготувати свій організм до нового ритму й будете почуватися бадьоро, а зміна часу для вас пройде безболісно.