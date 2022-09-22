За давніми віруваннями наші предки вважали, що День осіннього рівнодення – це особлива дата, що саме у цей день людина може володіти таємними знаннями. Але це явище можна легко пояснити за допомогою науки, пише 24 канал.

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Насправді це період переходу Сонця з Північної у Південну півкулю. Відповідно до цього для жителів Північної півкулі настає зима, а для жителів Південної півкулі настає весняна рівномірність.

Світловий день піде на спад і досягне свого "мінімального" часу у День зимового рівнодення (21 грудня), а день і ніч знову зрівняються аж у кінці березня – у День весняного рівнодення. Цікавим є те, що у День осіннього рівнодення Сонце підійматися строго на сході, а ввечері заходить строго на заході.

День осіннього рівнодення 2022 / Фото "Meteoprog.ua"

Колись для визначення часу використовували цикли: денний та річний. Для цього брали вертикальну палицю, яку встромляли у землю і по її тіні вимірювали годину. У народі цей прилад називався "гномом". Також за його допомогою можна було дізнатися про момент, коли довжина його тіні найменша – астрономічний полудень, напрям на північ – за напрямком тіні, широту місця – за довжиною тіні в астрономічний південь.

За київським часом осіннє рівнодення у 2022 році 23 вересня відбудеться о 4:03 год. У цей час світловий день скорочується, а ночі стають довшими. Також настає "бабине літо", або як в народі кажуть "золота осінь", яка триватиме до 14 жовтня.

Значення Дня осіннього рівнодення 2022/ Фото "Canva"

У календарі народних святкувань День осіннього рівнодення є важливою датою, а в Японії вважається офіційним святом на рівні всієї країни. У наших предків цей день символізував завершення збору врожаю. Символом святкування були ягоди горобини, якими прикрашали будинки. У давнину предки вшановували в цей період Богородицю та пекли пироги з борошна. Ходили гості та мали гучні гуляння на всю вулицю.

За народною традицією, якщо у цей день дівчина вмиється джерельною водою, то буде довго гарною та молодою й протягом року вийде заміж. А щоб діти були здоровими – їх обливали прохолодною водою на порозі дому.