По древним верованиям наши предки считали, что День осеннего равноденствия – это особая дата, что именно в этот день человек может обладать тайными знаниями. Но это явление можно легко объяснить с помощью науки, пишет 24 канал.

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На самом деле это период перехода Солнца из Северного в Южное полушарие. Соответственно для жителей Северного полушария наступает зима, а для жителей Южного полушария наступает весенняя равномерность.

Световой день пойдет на убыль и достигнет своего "минимального" времени в День зимнего равноденствия (21 декабря), а день и ночь снова сравнятся в конце марта - в День весеннего равноденствия. Интересно то, что в День осеннего равноденствия Солнце подниматься строго на востоке, а вечером заходит строго на западе.

День осеннего равноденствия 2022 / Фото "Meteoprog.ua"

Когда для определения времени использовали циклы: дневной и годовой. Для этого брали вертикальную палку, которую вонзали в землю и по ее тени измеряли час. В народе этот прибор назывался "гномом". Также с его помощью можно было узнать момент, когда длина его тени наименьшая – астрономический полдень, направление на север – по направлению тени, широту места – по длине тени в астрономический юг.

По киевскому времени осеннее равноденствие в 2022 году 23 сентября состоится в 4:03. В это время световой день сокращается, а ночи становятся длиннее. Также наступает "бабье лето", или как в народе говорят "золотая осень", которая продлится до 14 октября.

Значение Дня осеннего равноденствия 2022/ Фото "Canva"

В календаре народных праздников День осеннего равноденствия является важной датой, а в Японии считается официальным праздником на уровне всей страны. У наших предков этот день символизировал завершение сбора урожая. Символом празднования были ягоды рябины, которыми украшали дома. В древности предки почитали в этот период Богородицу и пекли муку пироги. Ходили гости и громкие гуляния на всю улицу.

Если в этот день девушка умоется родниковой водой, то будет долго красивой и молодой и в течение года выйдет замуж. А чтобы дети были здоровыми – их обливали прохладной водой на пороге дома.