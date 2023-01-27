Посівний календар на лютий: сприятливі дні для вирощування саджанців

У лютому садівники та городники починають сіяти розсаду, щоб вже навесні мати основу майбутнього врожаю. Щоб посіви без проблем зійшли та тішити вас, варто знати сприятливі та несприятливі дні для розсади.

Підготовчий період починається, тож садівникам варто звернути увагу на положення місяця – він може вплинути на зростання та розвиток рослин, пише 24 Канал.

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За місячним календарем на лютий 2023 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 20 лютого;

Повний Місяць (Повня) – 5 лютого;

Висхідний Місяць – з 1 по 4 лютого і з 21 по 28 лютого;

Спадний Місяць – з 6 по 19 лютого.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash

Сприятливі дні для посівів у лютому

Протягом лютого сприятливими днями для догляду за рослинами будуть:

3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 та 26 лютого.

Ці дні чудово підійдуть для роботи в теплиці та підготовки до городнього сезону.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash

Несприятливі дні посівного календаря у лютому

У лютому дні, в які краще не займатися доглядом за рослинами, будуть такі:

6, 15, 16, 19 та 20 лютого.

У ці дати краще не чіпати саджанці – це може нашкодити їм, а рослини можуть загинути.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash