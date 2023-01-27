Підготовчий період починається, тож садівникам варто звернути увагу на положення місяця – він може вплинути на зростання та розвиток рослин, пише 24 Канал.

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За місячним календарем на лютий 2023 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:

Молодий Місяць (Молодик) – 20 лютого;

Повний Місяць (Повня) – 5 лютого;

Висхідний Місяць – з 1 по 4 лютого і з 21 по 28 лютого;

Спадний Місяць – з 6 по 19 лютого.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash

Сприятливі дні для посівів у лютому

Протягом лютого сприятливими днями для догляду за рослинами будуть:

3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 та 26 лютого.

Ці дні чудово підійдуть для роботи в теплиці та підготовки до городнього сезону.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash

Несприятливі дні посівного календаря у лютому

У лютому дні, в які краще не займатися доглядом за рослинами, будуть такі:

6, 15, 16, 19 та 20 лютого.

У ці дати краще не чіпати саджанці – це може нашкодити їм, а рослини можуть загинути.

Місячний календар посівів / Фото Unsplash