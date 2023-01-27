Підготовчий період починається, тож садівникам варто звернути увагу на положення місяця – він може вплинути на зростання та розвиток рослин, пише 24 Канал.
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За місячним календарем на лютий 2023 року, циклічна зміна фаз Місяця буде проходити у такій послідовності:
- Молодий Місяць (Молодик) – 20 лютого;
- Повний Місяць (Повня) – 5 лютого;
- Висхідний Місяць – з 1 по 4 лютого і з 21 по 28 лютого;
- Спадний Місяць – з 6 по 19 лютого.
Місячний календар посівів / Фото Unsplash
Сприятливі дні для посівів у лютому
Протягом лютого сприятливими днями для догляду за рослинами будуть:
3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 та 26 лютого.
Ці дні чудово підійдуть для роботи в теплиці та підготовки до городнього сезону.
Місячний календар посівів / Фото Unsplash
Несприятливі дні посівного календаря у лютому
У лютому дні, в які краще не займатися доглядом за рослинами, будуть такі:
6, 15, 16, 19 та 20 лютого.
У ці дати краще не чіпати саджанці – це може нашкодити їм, а рослини можуть загинути.
Місячний календар посівів / Фото Unsplash