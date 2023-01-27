Подготовительный период начинается, поэтому садоводам следует обратить внимание на положение месяца – он может повлиять на рост и развитие растений, пишет 24 Канал.

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По лунному календарю на февраль 2023 года циклическое изменение фаз Луны будет проходить в следующей последовательности:

Молодая Луна – 20 февраля;

Полная Луна (Полная) – 5 февраля;

Восходящая Луна – с 1 по 4 февраля и с 21 по 28 февраля;

Убывающая Луна – с 6 по 19 февраля.

Лунный календарь посевов / Фото Unsplash

Благоприятные дни для посевов в феврале

В течение февраля благоприятными днями по уходу за растениями будут:

3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 21, 22, 25 и 26 февраля.

Эти дни отлично подойдут для работы в теплице и подготовки к огородному сезону.

Лунный календарь посевов / Фото Unsplash

Неблагоприятные дни посевного календаря в феврале

В феврале дни, в которые лучше не заниматься уходом за растениями, будут следующие:

6, 15, 16, 19 и 20 февраля.

В эти даты лучше не трогать саженцы – это может навредить им, а растения могут погибнуть.

Лунный календарь посевов / Фото Unsplash