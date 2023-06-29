Посівний календар на липень: що та коли варто садити на городі
Якщо ви ніяк не можете вирішити, коли ж саджати овочі на городі в липні – це не біда. Адже для цього існує посівний календар.
У посівному календарі зібрані найкращі дати для посадки овочів та фруктів. Дотримавшись цих порад, ви зможете зібрати щедрий та багатий урожай. 24 Канал підкаже, коли краще саджати рослини, аби вони прижились.
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Посівний календар на липень 2023: найкращі дати
Цибуля, часник: 7, 8, 11, 15, 24, 25, 27, 31 липня.
Картопля: 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18 липня.
Редиска: 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17, 18, 25, 27, 31 липня.
Зелень: 7, 8, 11, 12, 16, 21, 24, 27, 29 липня.
Морква, буряк: 5, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 25, 26 липня.
Помідори: 12, 13, 14, 19, 20, 26 липня.
Огірки: 6, 12, 13, 19, 26, 27 липня.
Кабачки, патисони, гарбуз: 19, 20, 24, 25, 27 липня.
Броколі, цвітна капуста: 3, 4, 11, 12, 20,, 24, 29 липня.
Горох, квасоля, сочевиця, нут: 20, 21, 22, 26, 31 липня.
Листовий салат: 12, 13, 18, 20, 22, 24, 27 липня.
Шпинат: 5, 6, 7, 10, 14, 15, 17 липня.
Рукола: 7, 8, 9, 10, 11, 18, 27, 29 липня.