Початок посадки різних рослин залежить від погоди та кліматичних умов регіону. Є одна корисна річ, яка стане у пригоді в цьому питанні. Про посівний календар на червень 2023 року – розповість 24 Канал.

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Посівний календар на червень

Найкраще працювати в саду чи на городі 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30 червня. Несприятливими днями для такої роботи у червні будуть 4, 5, 8, 9, 17, 18.

Експерти рекомендують садити помідори 2, 3, 19, 20, 21, 29 та 30 червня, а перець краще садити 1, 2, 3, 27, 28, 30 червня. Хорошими датами для огірків будуть 1, 2, 3, 19, 20, 21, 27, 28, 30 червня.

Картопля приживеться 6, 7, 10, 11, 14-16 червня, а буряк та морква – 10 та 11 червня. Редиску фахівці радять саджати – 1, 6, 7, 10, 11, 19-21, 27, 28 червня, а петрушку та кріп – 6-7 червня. Цибулю варто садити 6, 7, 10, 11, 19-20 червня, а часник – 1, 6, 7, 27, 28 червня.

Оптимальні дні для посадки баклажанів 1, 2, 3, 27-30 червня, а броколі та цвітна капуста плодитимуть, якщо їх посадити 1, 6, 7, 14, 15, 16, 27, 28 червня. Для кабачків та гарбуза врожайними днями будуть 1, 19, 20, 21, 27, 28 червня. Кавуни та дині радять саджати 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня. Кукурудзу та соняшник краще садити 1, 22, 23, 27, 28 червня. Зелень приживеться на грядці 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28 червня.

Найкращими датами для посадки яблук будуть 6, 7, 14, 15, 16 червня, а для груші та айви – 1, 6, 7, 27, 28 червня. Сприятливі дні для абрикоса, вишні, сливи, персиків 1, 14, 15, 16, 27, 28 червня, для черешні – 14-16, 22, 23 червня, суниці та полуниці – 19, 20, 21 червня. Смородину краще садити 2, 3, 6, 7, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 30 червня. Малину висаджуємо 2, 3, 19, 20, 21, 29, 30 червня, а виноград – 1, 2, 3, 27, 28, 29, 30 червня.