Сніг не заважатиме: які квіти та зелень можна садити у березні

3 березня 2023, 10:20
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Довгоочікувана весна приходить з березня. Вже цього місяця люди розпочинають роботу в саду та на городі. Важливо, щоб була гарна погода, без заморозків. Також потрібно звертати увагу, що є дні, в які найкраще сіяти рослини, а є такі, коли цього не варто робити.

Місячний посівний календар є чудовогою шпаргалкою для городників та садівників, які займаються посівом рослин, пише 24 Канал.

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У березні можна сіяти зелень та квіти, а також розсаду. Однак деякі дні будуть не сприятливими для цього. 

Найсприятливіші дні для посіву рослин у березні

За місячним календарем найкращими днями, коли можна сіяти рослини вважається:

  • 2 та 3 березня;
  • період від 9 до 13 березня;
  • 16 та 17 березня;
  • період від 24 до 26 березня.

Коли варто сіяти квіти

  • Однорічні квіти варто сіяти в такі дні місяця: 2, 3, 8 – 11, 24 – 26, 29 – 31 березня.
  • Дворічні та багаторічні квіти потрібно сіяти: 2, 3, 8, 11, 27, 31 березня.

Коли варто сіяти зелень

  • Салат: 1 – 3, 6, 23 – 27, 29 – 30 березня.
  • Петрушка, кріп та селера: 9 – 13, 16, 24 березня.
  • Шпинат: 22 і 23 березня.
  • Щавель: 12, 13, 24 – 26 березня.
  • Цибуля: 9 – 13, 16 – 17, 29 березня.
  • Часник: 9 – 13, 16, 26 березня.
  • Базилік та розмарин: 2, 3, 8, 12, 13, 29 – 31 березня.
  • Рукола та листова гірчиця: 2, 3, 12, 13, 22, 23, 29 – 31 березня.
  • Редька: 9, 11 – 13, 15 – 17, 20 березня.


Коли варто сіяти квіти та зелень у березні / Фото Canva

Коли варто сіяти розсаду

  • Помідори: 2, 3, 24 – 26, 29 – 31 березня.
  • Перець: 1 – 3, 12, 13, 22 – 26 березня.
  • Капуста: 9 – 12, 24 – 27 березня.

Несприятливі дні для посіву рослин у березні

За місячним календарем днями, коли не варто сіяти рослини, вважаються:

  • 4, 5 та 7 березня;
  • період з 18 до 23 березня;
  • 31 березня.
Автор: Ольга Бомко