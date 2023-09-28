Суттєвим фактором, який треба враховувати, є вибір місця для посадки. Тому що від цього залежить, наскільки кущі будуть пишними. Є декілька простих порад, які допоможуть вам у цій справі.

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Де і як найкраще посадити лаванду: корисні поради

Зверніть увагу, що лаванду варто посадити до початку жовтня. Важливо, аби вона встигла вкоренитися на новій ділянці до початку морозів.

Цю рослину можна вирощувати у відкритому ґрунті у регіонах з різним кліматом. Тому що вона є стійкою до холодних зим. Ділянка для лаванди має бути високою, аби ґрунтові води не перевищувало рівня 2 метрів.

Знайдіть таку місцину для рослини, аби вона добре освітлювалась. Там не повинні бути вітри й протяги. Також треба пам'ятати, що лаванда не любить багато води, тому на рівнинах її садити не дуже добре.



Посадка лаванди / Фото Pinterest

Вирийте таку яму, щоб вона була вглиб на 25-30 сантиметрів. Заздалегідь приготуйте субстрат на основі 1 частини землі, 2 частин піску й компосту. Таким засобом наповнюємо лунку до половини. Перед саджанням рослини, яму слід добре полити та почекати кілька годин.

В осінню пору лаванду дуже часто садять разом із земляною грудкою. У такий спосіб коріння не буде пошкоджуватись. Також є більша ймовірність, що лаванда приживеться. Для більшого ефекту фахівці радять обробити корені рослини укорінювачем.

Рослину із земляним шаром на корінні вносимо у викопану лунку. Ґрунт варто розпушити й утрамбувати. Тоді поливаємо саджанець теплою водою у пропорції 1 відро на кущ. Землю біля лаванди можна мульчувати.