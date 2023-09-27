Йдеться про те, що фіалки мають сильну енергетику та впливають на людей. Подейкують, що їх краще не тримати в домі. Чи дійсно це так і які забобони існують про фіалки – знає 24 Канал.

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Чи можна тримати фіалки у квартирі: прикмети

Існує такий забобон, що сенполія, як ще називають фіалку, псує особисте життя. А тлумачать цю тезу так, що квітка володіє потужною жіночою енергетикою.

Також за деякими прикметами, фіалки спричиняють самотність та проблеми з протилежною статтю. Тому тим дівчатам і жінкам, які хочуть вийти заміж, не радять їх вирощувати в приміщенні. Мовляв, це енергетично відлякує потенційного партнера.

Також є твердження, що фіалки виснажують людину емоційно.

Через них у домі можу виникати конфлікти й скандали.

й скандали. Фіалки витягують енергетику в жінок.

Є забобон й стосовно впливу фіалок на чоловіче особисте життя. Кажуть, що жінка, яка прийде в оселю, де стоять фіалки, буде відчувати себе некомфортно й захоче припинити стосунки.

Однак не існує доказів, які б засвідчили, що сенполії справді провокують проблеми в особистому житті. До того ж у багатьох сім'ях вирощують фіалки на підвіконні. Тому ви самостійно обираєте, чи довіряти таким прикметам.

Де можна тримати фіалки в домі

Є один простий лайфхак: не поспішайте викидати фіалки через ймовірний негативний вплив. Треба просто знайти вдале місце, у якому вони не будуть шкодити. Фіалки не варто тримати у спальні не лише через забобони, є ще дещо.

Йдеться про те, що вдень сенполії виділяють кисень, а вночі – вуглекислий газ. Якщо у такому разі не провітрювати приміщення, то жителі справді будуть почувати себе погано. Може бути сильна сонливість й головний біль.

Оптимально тримати квітку у вітальні чи на кухні. У цьому місці вона не буде нікому шкодити, а лише підвищуватиме настрій своїм ароматом і красою.