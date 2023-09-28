Существенным фактором, который следует учитывать, является выбор места для посадки. Потому что от этого зависит, насколько кусты будут пышными. Есть несколько простых советов, которые помогут вам в этом деле.

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Где и как лучше посадить лаванду: полезные советы

Обратите внимание, что лаванда стоит посадить к началу октября. Важно, чтобы она успела укорениться на новом участке до начала морозов.

Это растение можно выращивать в открытом грунте в регионах с разным климатом. Потому что она является устойчивой к холодным зимам. Участок для лаванды должен быть высоким, чтобы грунтовые воды не превышали уровня 2 метров.

Найдите такое место для растения, чтобы оно хорошо освещалось. Там не должны быть ветры и сквозняки. Также нужно помнить, что лаванда не любит много воды, поэтому на равнинах ее сажать не очень хорошо.



Посадка лаванды / Фото Pinterest

Выройте такую яму, чтобы она была вглубь на 25-30 сантиметров. Предварительно приготовьте субстрат на основе 1 части земли, 2 частей песка и компоста. Таким средством наполняем лунку до половины. Перед посадкой растения ему следует хорошо полить и подождать несколько часов.

В осеннее время лаванду очень часто сажают вместе с земляным комом. Таким образом, корни не будут повреждаться и есть большая вероятность того, что лаванда приживется. Для большего эффекта специалисты советуют обработать корни растения укоренителем.

Растение с земляным слоем на корнях вносим в выкопанную лунку. Почву следует разрыхлить и утрамбовать. Тогда поливаем саженец теплой водой в пропорции 1 ведро на куст. Землю у лаванды можно мульчировать.