У цій ситуації йдеться про такі квіти, як лілії. Для хорошого та великого цвітіння, їх потрібно пересаджувати кожних 4-5 років. Про це варто пам'ятати в осінню пору. Варто знати, як правильно пересаджувати лілії.

Ого Хитрий трюк: що треба зробити з кущами смородини після збору врожаю

Як правильно пересаджувати лілії

Найкращий час садити та пересаджувати лілії в саду – у серпні або вересні. Коли лілії відцвіли, треба обірвати квітки. Це необхідно для того, щоб саджанці не витрачали корисні речовини на утворення насіння.

  • Фахівці радять пересаджувати квіти на сонячну ділянку, де не продувають вітри та не застоюється вода. Може бути й місце, де на половину тінь, але тоді квіти будуть блідішими.


Пересадка лілій / Фото Smak.ua

Лілії потрібно копати таким чином, аби не пошкодити корені. Цибулини потрібно розділити та викрутити стебла. Головний корінь квітки залишаємо, як є.

  • Цибулини слід поділити за розміром, тому що великі та малі треба садити окремо.
  • Візьміть засіб для обробки саджанців від хвороб. Може бути звичайний розчин марганцівки.


Марганцівка / Фото ”Добробут”

У ньому рекомендується занурити цибулини десь на пів години. Якщо ж берете інший засіб – то дотримуйтесь інструкції на упакуванні.

  • Водночас для нового місця для лілій копаємо ямку, вносимо туди 50 грамів фосфорно-калійного добрива на погонний метр.

На дно можна викласти трохи піску й тоді висаджуйте цибулини. Засипте цибульки ґрунтом та залиште. Рослину краще не поливати, тому що цибулинам вистачить вологи, аби прижитися до морозів.