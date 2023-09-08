У цій ситуації йдеться про такі квіти, як лілії. Для хорошого та великого цвітіння, їх потрібно пересаджувати кожних 4-5 років. Про це варто пам'ятати в осінню пору. Варто знати, як правильно пересаджувати лілії.

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Як правильно пересаджувати лілії

Найкращий час садити та пересаджувати лілії в саду – у серпні або вересні. Коли лілії відцвіли, треба обірвати квітки. Це необхідно для того, щоб саджанці не витрачали корисні речовини на утворення насіння.

Фахівці радять пересаджувати квіти на сонячну ділянку, де не продувають вітри та не застоюється вода. Може бути й місце, де на половину тінь, але тоді квіти будуть блідішими.



Пересадка лілій / Фото Smak.ua

Лілії потрібно копати таким чином, аби не пошкодити корені. Цибулини потрібно розділити та викрутити стебла. Головний корінь квітки залишаємо, як є.

Цибулини слід поділити за розміром , тому що великі та малі треба садити окремо.

, тому що великі та малі треба садити окремо. Візьміть засіб для обробки саджанців від хвороб. Може бути звичайний розчин марганцівки.



Марганцівка / Фото ”Добробут”

У ньому рекомендується занурити цибулини десь на пів години. Якщо ж берете інший засіб – то дотримуйтесь інструкції на упакуванні.

Водночас для нового місця для лілій копаємо ямку, вносимо туди 50 грамів фосфорно-калійного добрива на погонний метр.

На дно можна викласти трохи піску й тоді висаджуйте цибулини. Засипте цибульки ґрунтом та залиште. Рослину краще не поливати, тому що цибулинам вистачить вологи, аби прижитися до морозів.