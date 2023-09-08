В этой ситуации речь идет о таких цветах как лилии. Для хорошего и большого цветения их нужно пересаживать каждые 4-5 лет. Об этом следует помнить в осеннее время. Следует знать, как правильно пересаживать лилии.
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Как правильно пересаживать лилии
Лучшее время сажать и пересаживать лилии в саду – в августе или сентябре. Когда лилии отцвели, нужно оборвать цветы. Это необходимо для того, чтобы саженцы не тратили полезные вещества на образование семян.
- Специалисты советуют пересаживать цветы на солнечный участок, где не продувают ветры и не застаивается вода. Может быть и место, где на половину тень, но тогда цветы будут бледнее.
Пересадка лилий / Фото Smak.ua
Лилии нужно копать таким образом, чтобы не повредить корни. Луковицы нужно разделить и выкрутить стебли. Главный корень цветка оставляем, как есть.
- Луковицы следует разделить по размеру, потому что большие и малые нужно сажать отдельно.
- Возьмите средство для обработки саженцев от болезней. Может быть обычный раствор марганцовки.
Марганцовка / Фото “Добробут”
В нем рекомендуется погрузить луковицы примерно на пол часа. Если же берете другое средство – следуйте инструкциям на упаковке.
- В то же время для нового места для лилий копаем ямку, вносим туда 50 граммов фосфорно-калийного удобрения на погонный метр.
На дно можно выложить немного песка и тогда высаживайте луковицы. Засыпьте лучки грунтом и оставьте. Растение лучше не поливать, потому что луковицам хватит влаги, чтобы прижиться до морозов.