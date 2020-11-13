Австралійстка дизайнерка Кеті Джейн Тейлор подала до суду на американську поп-виконавицю Кеті Перрі. Співачку звинуватили у порушенні прав на товарний знак.

В австралійському виданні The Sydney Morning Herald мовиться, що дизайнерка Кеті Джейн Тейлор збирається судитися з популярною американською співачкою Кеті Перрі. Після того, як виконавицю притягнули до відповідальності за плагіат пісні, зірка знову може постати перед судом.

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Справа в тім, що на території Австралії Кеті Перрі продає одяг, що виходить під сценічним псевдонімом артистки Katy Perry. Натомість Кеті Джейн Тейлор створила власний бренд одягу. Він випускається під дівочим прізвищем дизайнерки – Katie Perry.

Свій товарний знак Тейлор зареєструвала 2008 року. Хоч назви брендів відрізняються, австралійська дизайнерка однаково звинувачує музикантку в порушенні прав та плагіаті.

Юристи Кеті Перрі вже відповіли дизайнерці на її заяви. Вони все заперечують та стверджують, що сценічний псевдонім співачки був придуманий ще в 2004 році, тобто раніше, ніж Кеті Джейн Тейлор створила свій бренд.