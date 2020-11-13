Австралийский дизайнер Кэти Джейн Тейлор подала в суд на американскую поп-исполнительницу Кэти Перри. Певицу обвинили в нарушении прав на товарный знак.

В австралийском издании The Sydney Morning Herald говорится, что дизайнер Кэти Джейн Тейлор собирается судиться с популярной американской певицей Кэти Перри. После того, как исполнительницу привлекли к ответственности за плагиат песни, звезда снова может предстать перед судом.

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Дело в том, что на территории Австралии Кэти Перри продает одежду, выходящую под сценическим псевдонимом артистки Katy Perry. А Кэти Джейн Тейлор создала собственный бренд одежды. Он выпускается под девичьей фамилией дизайнера – Katie Perry.

Свой товарный знак Тейлор зарегистрировала в 2008 году. Хотя названия брендов отличаются, австралийская дизайнер все равно обвиняет Перри в нарушении прав и плагиате.

Юристы Кэти Перри уже ответили дизайнеру на ее заявления. Они все отрицают и утверждают, что сценический псевдоним певицы был придуман еще в 2004 году, то есть раньше, чем Кэти Джейн Тейлор создала свой бренд.