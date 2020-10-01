Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер не шкодує грошей не тільки на свій гардероб, а й на речі для доньки Стормі. Модель і власниця б'юті-бізнесу показала перший день домашнього навчання дівчинки, для якого купила крихітці портфель за 12 тисяч доларів.

23-річна Кайлі Дженнер стала мамою два роки тому, народивши первістка від бойфренда репера Тревіса Скотта. Свою донечку Стормі зірка не приховує від камер і не шкодує фінансів на розкішні подарунки для неї. В інстаграм-профілі світська левиця продемонструвала, як зібрала дівчинку до школи.

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Попри те, що Стормі через пандемію коронавірусу буде навчатися в домашній школі, до її образу в перший навчальний день Кайлі Дженнер поставилась відповідально. Так, дівчинка одягла чорний костюм, який складався з футболки і шортів, та білі кросівки марки Jordan Retro.

З собою донька зірки прихопила невеликий портфель блідо-рожевого кольору від французького дому моди Hermes. Вартість такого ранця становить приблизно 12 тисяч доларів – понад 300 тисяч гривень, як передає видання Page Six. Додамо, що портфель – не єдина розкіш в образі 2-річної Стормі. Дівчинка позувала у лаконічних сережках з діамантами.



Донька Кайлі Дженнер йде до школи / Фото Instagram Stories / @kyliejenner

Варто зазначити, що Стормі раділа початку навчання і навіть стрибала від щастя. У важливий день її підтримувала не лише зіркова матуся, а й тато Тревіс Скотт, стосунки Кайлі Дженнер з яким нібито завершились ще восени минулого року.

Модель у перший навчальний день була поряд з донечкою. В інстаграм-сторіс вона показала, що дівчинка разом з іншими дітьми малювала і розважалась з фруктами.