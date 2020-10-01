Самая молодая миллиардерша мира Кайли Дженнер не жалеет денег не только на свой гардероб, но и на вещи для дочери Сторми. Модель и владелица бьюти-бизнеса показала первый день домашнего обучения девочки, для которого купила крохе портфель за 12 тысяч долларов.

23-летняя Кайли Дженнер стала мамой два года назад, родив первенца от бойфренда рэпера Трэвиса Скотта. Свою дочку Сторми звезда не скрывает от камер и не жалеет финансов на роскошные подарки для нее. В инстаграм-профиле светская львица продемонстрировала, как собрала девочку в школу.

Читайте также У жены Джона Ледженда Крисси Тейген произошел выкидыш: жуткие фото

Несмотря на то, что Сторми из-за пандемии коронавируса будет учиться в домашней школе, к ее образу в первый учебный день Кайли Дженнер отнеслась ответственно. Так, девочка надела черный костюм, который состоял из футболки и шорт, и белые кроссовки марки Jordan Retro.

С собой дочка звезды прихватила небольшой портфель бледно-розового цвета от французского Дома моды Hermes. Стоимость такого ранца составляет примерно 12 тысяч долларов – более 300 тысяч гривен, как передает издание Page Six. Добавим, что портфель – не единственная роскошь в образе 2-летней Сторми. Девочка позировала в лаконичных серьгах с бриллиантами.



Дочь Кайли Дженнер идет в школу / Фото Instagram Stories / @kyliejenner

Стоит отметить, что Сторми радовалась началу обучения и даже прыгала от счастья. В важный день ее поддерживала не только звездная мама, но и папа Трэвис Скотт, отношения Кайли Дженнер с которым якобы завершились еще осенью прошлого года.

Модель в первый учебный день была рядом с дочкой. В инстаграм-сторис она показала, что девочка вместе с другими детьми рисовала и развлекалась с фруктами.