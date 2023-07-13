Фахівці радять використовувати у догляді за рослинами речовини, які мають фунгіцидну та інсектицидну дію – тобто ті, які здатні протистояти шкідникам і хворобам. Серед таких – є й цілком знайомі нам домашні засоби.

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Порошки для обробки рослин, які є у кожного

Засіб, який є на кухні у кожної господині – це звичайна харчова сода. Завдяки їй, рослини стають стійкішими до шкідників і хвороб. Вона усуває кислотність землю, а це краще підходить для вирощування овочів. Соду безпечно використовувати під час плодоношення.

Щоб приготувати розчин, візьміть 2 чайні ложки соди та розведіть їх у 2 літрах води. Можна ще внести туди рослинну олію та рідке мило, аби краще трималося на листі. Обприскуйте саджанці содовим розчином 1 раз на 2 тижні.



Харчова сода / Фото Depositphotos

Сульфат міді – дієвий метод боротися зі шкідниками на вашому городі чи в саду. Він особливо ефективний проти фітофторозу, борошнистої роси та плодової гнилі.

Відсипте 100 грамів порошку та розбавте в 1 літрі води й трохи нагрійте розчин. Потім розведіть у 10 літрах холодної води та можете обприскувати листя. Оптимально користуватись цим засобом до плодоношення.



Сульфат міді / Фото "Ковалент"

Не повірите, але у городництві вам стане в пригоді паприка. Вона містить сильну речовину – капсаїцин, котрий ненавидять комахи та шкідники. Просто розчиніть 1 чайну ложку паприки в 1 літрі води. Доповніть розчин рідким милом та нехай настоюється 2-3 години. Коли охолоне, варто процідити суміш, додати ще 10 літрів води та починати обробку рослин.



Червона паприка / Фото Cakeshop.com

Чудово відлякуватиме комах буде настій на основі куркуми. Для приготування розведіть 1 ложку порошку в 1 літрі води. Додавши трохи рідкого мила, можна обприскувати рослини в літній період.



Куркума / Фото Diet-health.info