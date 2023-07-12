Є багато факторів, які можуть негативно впливати на розвиток огірків. Деякі з них призводять до того, що овочі починають сохнути. Чому так відбувається і що з цим робити – знає 24 Канал.

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Сохнуть огірки: що робити

Регулярно поливайте огірки, особливо в сухі періоди. У звичайне літо огірки варто поливати 2-3 рази на тиждень, а коли дуже спекотно – кожного дня, підтримуючи землю вологою.



Полив огірків / Фото "Аптека садівника"

Використовуйте якісні добрива для огірків, щоб забезпечити необхідну кількість поживних речовин. Слідкуйте за рекомендаціями щодо годування і дозування добрива. Якщо листя сохне по краях, йому не вистачає калію або магнію, верхнє – коли бракує міді. Обприскуйте огірочки розчином молока, дріжджів, попелу, настоєм цибулиння.



Настій цибулиння / Фото "Центр ідей"

Застосуйте мульчування – покриття землі навколо рослин соломою, перегноєм, галькою, щебенем. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті та запобігти її швидкому випаровуванню.



Мульчування огірків / Фото "Наша хата"

Поширена причина того, що огірки сохнуть – шкідники та хвороби. Йдеться про борошнисту росу, пероноспороз, щитівки, кліщі. Регулярно перевіряйте огірки на наявність шкідників або ознак захворювання. Обробляйте огірки марганцівкою, мідним купоросом та господарським милом.



Пероноспороз огірків / Фото Agross.biz

Окремі листки можуть сохнути від браку світла, тому що огірки зазвичай дуже розростаються. І у такому випадку нижньому листю може не вистачити сонячних променів. Тому обривайте жовті листочки та побачите результат.