Есть много факторов, которые могут негативно влиять на развитие огурцов. Некоторые из них приводят к тому, что овощи начинают сохнуть. Почему так происходит и что с этим делать – знает 24 Канал.

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Сохнут огурцы: что делать

Регулярно поливайте огурцы, особенно в сухие периоды В обычное лето огурцы следует поливать 2-3 раза в неделю, а когда очень жарко – каждый день, поддерживая землю влагой.



Полив огурцов / Фото "Аптека садовода"

Используйте качественные удобрения для огурцов, обеспечивающих необходимое количество питательных веществ. Следите за рекомендациями по кормлению и дозировке удобрения. Если листья сохнут по краям, ему не хватает калия или магния, верхние – когда не хватает меди. Опрыскивайте огурчики раствором молока, дрожжей, золы, настоем луковой шелухи.



Настой луковой шелухи / Фото "Центр идей"

Примените мульчирование – покрытие земли вокруг растений соломой, перегноем, галькой, щебнем. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратить ее быстрое испарение.



Мульчирование огурцов / Фото "Наш дом"

Распространенная причина того, что огурцы сохнут вредители и болезни. Речь идет о мучнистой росе, пероноспорозе, щитовках, клещах. Регулярно проверяйте огурцы на наличие вредителей или признаков болезни. Возделывайте огурцы марганцовкой, медным купоросом и хозяйственным мылом.



Пероноспороз огурцов / Фото Agross.biz

Отдельные листья могут сохнуть от недостатка света, потому что огурцы обычно очень разрастаются. И в таком случае нижним листьям может не хватить солнечных лучей. Поэтому обрывайте желтые листики и увидите результат.