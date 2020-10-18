Найвідоміші комікси у світі від компаній Marvel Comics і DC Comics. Саме вони подарували нам різних супергероїв: Супермена, Бетмена, Халка, Флеша, Залізну людину та багато інших персонажів. Але й в Україні ця сфера почала активно розвиватися. Які ж комікси є в нас – читайте в нашому матеріалі.

18 жовтня у 1896 році в журналі "Нью-Йорк Джорнел" вийшли друком перші комікси. Тобто сьогодні комікси святкують своє 124-річчя. З тих пір різні країни потроху перехоплювали ідею яскравих малюнків із короткоми текстівками, що розповідають про відважних героїв і їхні подвиги. Про історію коміксів і коли вони з'явились в Україні – розповідає 24 канал.

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Історія появи коміксів

Політичні карикатури від Вільяма Хогарта у XVIII столітті передували сучасним коміксам. Адже саме вони мали найбільш приближений вигляд – серія малюнків, які об’єднані спільною думкою.

Так званий перший американський комікс "Ведмедик і тигр" був виданий у 1892 році. І не менш популярною стала історія Yellow Kid про маленького хлопчика з Китаю, який у пошуках пригод прибув до Америки.



Комікс про хлопчика з Китаю / Ілюстрація commons.wikimedia.org

Творець коміксів Рудольф Деркс вигадав "бульбашки": рамочки, в яких розміщуються діалоги персонажів.

А вже після 1892 року починається бурхливий розвиток коміксів. На світ народжуються нові герої, які, між іншим, існують досі. Наприклад, Супермен, Бетмен, Людина-павук, Дональд Дак, Міккі Маус, Капітан Америка, Деллі і Харві. Створюються цілі видавничі компанії, що спеціалізуються на виданні коміксів: Marvel, DC, Dark Horse і Image Comics.



Комікс про Супермена, 1938 рік / Ілюстрація pikabu

Коли з'явились українські комікси

В Україні комікси стали набирати популярність лише у 2010 році. Але перший український комікс, чи як його ще називають мальопис, був надрукований ще у 20 – 30-х роках минулого століття. Це була віршована поема "Чорнокнижник з Чорногори", автор Ярослав Вільшенко.

Перші мальописи

Оповідання "Шовкова Держава" – є першим ексклюзивом українського видавництва коміксу. Комікс видали в Києві у 1990 році, ілюстрації від Фелікса Добріна, а текст – Василя Бариша.

Також у 1993 році класична історія Гоголя "Вій" була адаптована в комікс, і опублікована в журналі "Мандрівник". А видавництво "Генеза" опублікувало твір "Тарас Бульба".



"Вій" у коміксах / Ілюстрація uncomics.com

Яскраво виділялась на фоні козацьких мальописів російськомовна історія від Олексія Сєнькіна – "Хижак". Комікс надрукували у Харкові, видавництво "Основа".



Російськомовний комікс "Хижак" / Ілюстрація uncomics.com

У 1995 році виходить комікс за сценарієм та ілюстраціями Костянтина Сулими під назвою "Буйвітер". Персонаж з цього коміксу став українським супергероєм епосу.



"Буйвітер" вийшов у 1995 році / Ілюстрація uncomics.com

На сьогодні в Україні працює 6 видавництв, які спеціалізуються на адаптації закордонних коміксів українською мовою, до яких належать найбільші: "Рідна Мова" та "Ірбіс Комікси", а також невеликі: Fireclaw, Northern Lights, Vovkulaka та Molfar Comics.

Найпопулярніші комікси України

Комікси потроху стають частиною української культури. У 2012 році постає нова спроба популяризувати графічні новели. "Даогопак" від Nebeskey – це роман-блокбастер. Історія в трьох томах: "Анталійська гастроль", "Шляхетна любов", "Таємниця Карпатського Мольфара". У книзі "Даогопак" українці бачили себе героями.



"Даогопак" / Ілюстрація gazeta.ua

Графічний роман "Максим Оса" від автора Ігоря Баранька. За сюжетом, козак Корсунського полку Максим Оса повертається додому після походу на Крим проти турків. Усі його вважають покійником, навіть могила його є. Через це він починає пиячити над власною могилою, де й зустрічає Смерть.



На своїй могилі Максим Оса зустрічає постать, яка схоже на Смерть / Ілюстрація gazeta.ua

Найуспішніший український фантастичний графічний роман-трилогія "Воля". Події в коміксі розгортаються на фоні Української Держави 1917 – 1920 років. Ідея створення мальопису виникла через недостатню увагу зі сторони медіаринку цьому періоду в історії.



Графічний роман-трилогія / Ілюстрація gazeta.ua

Перший український комікс про війну на Сході – "Звитяга. Савур-Могила". 24 повнокольорові сторінки коміксу формату А4, які розповідають про драматичні події серпня 2014 року. Комікс розкриває неординарний сюжет, і розповідає про кров, війну і доблесть, як вони є.



Опис трагічних подій серпня 2014 року / Ілюстрація gazeta.ua

Двотомна графічна адаптація історично повісті Івана Франка – "Герой поневолі", яка також полюбилась українцям. Головний герой – працівник бухгалтерії, який не звик до самостійних дій. Але його доля кардинально змінюється. Зі Степаном Калиновичем трапляються неймовірні пригоди на львівських барикадах революції "Весна народів".



Ілюстрований твір "Герой поневолі" / Ілюстрація gazeta.ua

У 2016 році організація "Вірні традиціям" створили комікс "Кіборги".

У мальописах розповідається про реальні події, в яких брали участь українські кіборги. Під час роботи над одним із цих видань автори коміксів провели інтерв'ю з 48 кіборгами.

Всього вийшло 7 видань:

"Кіборги. Початок. Том ІІ" (колекційний випуск);

"Кіборги. Легенда про непереможених. Том І";

"Кіборги. Незламні: місія – ДАП";

"Кіборги. Хроніки 3 полку. Том І";

"Кіборги. Хроніки 3 полку. Том ІІ";

"Кіборги. Штурм. Том І".



Відомий український комікс / Ілюстрація gazeta.ua