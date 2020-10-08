Дочірня компанія студії Disney, видавництво Disney Publishing, представили публіці новий образ Попелюшки. На думку видавців, сучасна Попелюшка не є ідеально стрункою, а з розповнілою фігурою. На ілюстрації до нової книги "Якщо туфелька підійде" (If The Shoe Fits), яку обіцяють випустити вже у 2021 році, можна побачити саме таку казкову героїню.

Згідно з новинами видання The Hollywood Reporter, перша книга про сучасну Попелюшку на ім'я Сінді, вийде у світ 3 серпня 2021 року. Загалом планується випустити три книги про бодіпозитивну дівчину. Автором книг стала Джулі Мерфі – американська письменниця, яка вже видала свій роман "Пампушка" (Dumplin'), що зібрав чимало позитивних рецензій та відгуків і навіть був екранізований сервісом Netflix. Головні ролі зіграли такі знамениті актриси, як Даніель Мак-Дональд та Дженніфер Еністон.

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У першій книзі "Якщо туфелька підійде" повнява дівчина Сінді працює разом зі своєю мачухою-продюсером на популярному реаліті-шоу Before Midnight. Коли ж для модного шоу не вистачило моделей, Сінді вирішує сама взяти участь у показі, що стало шокуючим викликом як для неї самої, так і нестерпної мачухи. Проте їй навіть не знаходять зручного взуття, через що і походить символічна назва книги.

Усі події будуть перенесені у сьогодення, відтак історія про казкову принцесу Попелюшка матиме лише відголос з оригінального твору Шарля Перро. Також відомо, що книга стане першим проєктом компанії Disney, розробленим для дорослих. До цього світ бачив лише дитячі книги про Попелюшку.

Авторка бестселерів New York Times Джулі Мерфі стала першою письменницею, яка написала абсолютно новий твір для дорослих, натхненний класичними казками, які ми всі знаємо і любимо, і які жадають сучасних ескапістських романів (романів, які дозволяють втекти від реальності, – LifeStyle 24),

– так описує нову книгу дочірня компанія Disney.



Нова книга про сучасну Попелюшку plus-size "Якщо туфелька підійде" / Disney Publishing