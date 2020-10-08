Дочерняя компания студии Disney издательство Disney Publishing, представили публике новый образ Золушки. По мнению издателей, современная Золушка не является идеально стройной, а с поправившейся фигурой. На иллюстрации к новой книге "Если туфелька подойдет" (If The Shoe Fits), которую обещают выпустить уже в 2021 году, можно увидеть именно такую сказочную героиню.

В связи с новостями издания The Hollywood Reporter, первая книга о современной Золушке по имени Синди, выйдет в свет 3 августа 2021 года. Всего планируется выпустить три книги о бодипозитивной девушке. Автором книг стала Джули Мерфи – американская писательница, которая уже издала свой роман "Пышка" ("Dumplin"), собравший немало положительных рецензий и отзывов, он даже был экранизирован сервисом Netflix. Главные роли сыграли такие знаменитые актрисы, как Даниэль Мак-Дональд и Дженнифер Энистон.

Интересно Мир Disney и реальность: художник создал курьезные иллюстрации, которые покоряют сеть

Пышка 2018: Смотрите трейлер фильма онлайн

В первой книге "Если туфелька подойдет" полная девушка Синди работает вместе со своей мачехой-продюсером на популярном реалити-шоу Before Midnight. Когда же для модного шоу не хватило моделей, Синди решает сама принять участие в показе, что стало шокирующим вызовом как для нее самой, так и несносной мачехи. Однако ей даже не находят удобной обуви, из-за чего и происходит символическое название книги.

Все события будут перенесены в настоящее, поэтому история о сказочной принцессе Золушке будет иметь лишь отголосок из оригинального произведения Шарля Перро. Также известно, что книга станет первым проектом компании Disney, разработанным для взрослых. До этого мир видел лишь детские книги о Золушке.

Автор бестселлеров New York Times Джули Мерфи стала первой писательницей, написавшей совершенно новое произведение для взрослых, вдохновленное классическими сказками, которые мы все знаем и любим, и которые жаждут современных эскапистских романов (романов, которые позволяют убежать от реальности, – LifeStyle 24),

– так описывает новую книгу дочерняя компания Disney.



Новая книга о современной Золушке plus-size "Если туфелька подойдет" / Disney Publishing