Самые известные комиксы в мире от компаний Marvel Comics и DC Comics. Именно они подарили нам различных супергероев: Супермена, Бэтмена, Халка, Флэша, Железного человека и многих других персонажей. Но и в Украине эта сфера начала активно развиваться. Какие же комиксы есть у нас – читайте в нашем материале.

18 октября 1896 года в журнале "Нью-Йорк Джорнэл" вышли в свет первые комиксы. То есть сегодня комиксы отмечают свое 124-летие. С тех пор различные страны понемногу перехватывали идею ярких рисунков с короткомы текстовками, рассказывающими об отважных героях и их подвигах. Об истории комиксов и когда они появились в Украине – рассказывает 24 канал.

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История появления комиксов

Политические карикатуры от Уильяма Хогарта в XVIII веке предшествовали современным комиксам. Ведь именно они имели наиболее приближенный вид – серия рисунков, объединенных общей мыслью.

Так называемый первый американский комикс "Мишка и тигр" был издан в 1892 году. И не менее популярной стала история Yellow Kid о маленьком мальчике из Китая, который в поисках приключений прибыл в Америку.



Комикс про мальчика из Китая / Иллюстрация commons.wikimedia.org

Создатель комиксов Рудольф Деркс придумал "пузыри": рамочки, в которых размещаются диалоги персонажей.

А уже после 1892 года начинается бурное развитие комиксов. На свет рождаются новые герои, которые, между прочим, существуют до сих пор. Например, Супермен, Бэтмен, Человек-паук, Дональд Дак, Микки Маус, Капитан Америка, Делли и Харви. Создаются целые издательские компании, специализирующиеся на издании комиксов: Marvel, DC, Dark Horse и Image Comics.



Комикс о Супермене, 1938 год / Иллюстрация pikabu

Когда появились украинские комиксы

В Украине комиксы стали набирать популярность только в 2010 году. Но первый украинский комикс, или как его еще называют мальопис, был напечатан еще в 20 – 30-х годах прошлого века. Это была стихотворная поэма "Чернокнижник с Чорногоры", автор Ярослав Вильшенко.

Первые комиксы

Рассказ "Шелковое Государство" – является первым эксклюзивом украинского издательства комикса. Комикс выдали в Киеве в 1990 году, иллюстрации от Феликса Добрыни, а текст – Василия Барыша.

Также в 1993 году классическая история Гоголя "Вий" была адаптирована в комикс, и опубликована в журнале "Странник". А издательство "Генеза" опубликовало произведение "Тарас Бульба".



"Вий" в комиксах / Иллюстрация uncomics.com

Ярко выделялась на фоне казацких комиксов русскоязычная история от Алексея Сенькина – "Хищник". Комикс напечатали в Харькове, издательство "Основа".



Русскоязычный комикс "Хищник" / Иллюстрация uncomics.com

В 1995 году выходит комикс по сценарию и с иллюстрациями Константина Сулимы под названием "Буйвитер". Персонаж с этого комикса стал украинским супергероем эпоса.



"Буйвитер" вышел в 1995 году / Иллюстрация uncomics.com

По состоянию на сегодня в Украине работает 6 издательств, специализирующихся на адаптации иностранных комиксов на украинском языке, к которым относятся крупные: "Родная Речь" и "Ирбис Комиксы", а также небольшие: Fireclaw, Northern Lights, Vovkulaka и Molfar Comics.

Самые популярные комиксы Украины

Комиксы понемногу становятся частью украинской культуры. В 2012 году появляется новая попытка популяризировать графические новеллы. "Даогопак" от Nebeskey – это роман-блокбастер. История в трех томах: "Анталийская гастроль", "Благородная любовь", "Тайна Карпатского Мольфара". В книге "Даогопак" украинцы видели себя героями.



"Даогопак" / Иллюстрация gazeta.ua

Графический роман "Максим Оса" от автора Игоря Баранько. По сюжету, казак Корсунского полка Максим Оса возвращается домой после похода на Крым против турок. Все его считают покойником, даже могила его есть. Из-за этого он начинает пить над собственной могилой, где и встречает Смерть.



На своей могиле Максим Оса встречает фигуру, которая похожа на Смерть / Иллюстрация gazeta.ua

Самый успешный украинский фантастический графический роман-трилогия "Воля". События в комиксе разворачиваются на фоне Украинского Государства 1917 – 1920 годов. Идея создания комикса возникла из-за недостаточного внимания со стороны медиарынка этому периоду в истории.



Графический роман-трилогия / Иллюстрация gazeta.ua

Первый украинский комикс о войне на Востоке – "Победа. Саур-Могила". 24 полноцветные страницы комикса формата А4, которые рассказывают о драматических события августа 2014 года. Комикс раскрывает неординарный сюжет, и рассказывает о крови, войне и доблести, как они есть.



Описание трагических событий августа 2014 года / Иллюстрация gazeta.ua

Двухтомная графическая адаптация исторической повести Ивана Франко – "Герой поневоле", которая также полюбилась украинцам. Главный герой – работник бухгалтерии, который не привык к самостоятельным действиям. Но его судьба кардинально меняется. Со Степаном Калиновичем случаются невероятные приключения на львовских баррикадах революции "Весна народов".



Иллюстрированное произведение "Герой поневоле" / Иллюстрация gazeta.ua

В 2016 году организация "Верные традициям" создали комикс "Киборги".

В комиксах рассказывается о реальных событиях, в которых принимали участие украинские киборги. Во время работы над одним из этих изданий авторы комиксов провели интервью с 48 киборгами.

Всего получилось 7 изданий:

"Киборги. Начало. Том II" (коллекционный выпуск);

"Киборги. Легенда о непобеждённых. Том І";

"Киборги. Несокрушимые: миссия – ДАП";

"Киборги. Хроники 3 полка. Том І";

"Киборги. Хроники 3 полка. Том II";

"Киборги. Штурм. Том І".



Известный украинский комикс / Иллюстрация gazeta.ua