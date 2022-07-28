Стрілки допоможуть підкреслити не тільки лінію повік, але й індивідуальність та характер їх власниці.

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Улітку 2022 року модниці можуть не обмежувати свій політ фантазії та малювати будь-які стрілки. Проте найбільшим трендом цього літа є контрастні поєднання та масивність.

Колір та форма

Зараз на модну арену виходять подвійні та контрастні стрілки нетипових кольорів – класичний чорний чи коричневий хоч і залишається незамінним і стильним, проте у літні дні яскраві та кислотні кольори у нестандартних поєднаннях підкреслять настроєвість та яскраві літні луки.

Що в тренді літа / Фото @nyxcosmetics_ua

Ретрострілки

Широкі стрілки та прямі стрілки знову повертаються у тренди. Тож варто виходити за рамки – та малювати масивні лінії, які потужно підкреслять красу очей.

Що в тренді літа / Фото @maccosmetics

Для таких стрілок ідеально підходять класичні кольори – чорний чи білий, проте не варто заганяти себе в рамки – неочікувані відтінки тільки підкреслять унікальність вашого макіяжу.

Що в тренді літа / Фото @beau_nelson

Тренд на 90-ті

Мода циклічна, і популярність знову набирає макіяж 90-х – гранжеві та масивні підводки на очах. Найкраще такі повіки пробити чорними олівцями та підводками.

Що в тренді літа / Фото @yslbeauty

Та не варто плутати гранж зі смокі – підводку не треба розтушовувати – лише зробити кілька масивних ліній, які підкреслять строгий або бунтарський образ.

Що в тренді літа / Фото Кейт Мосс