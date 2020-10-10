Голлівудський актор Бред Пітт досі вирішує судову справу стосовно опіки над дітьми з колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Тепер йому загрожує новий позов від жінки, якій актор, начебто, пообіцяв одружитися.

Видання Page Six повідомило про те, що генеральна директорка однієї з компаній охорони здоров'я штату Техас Келлі Крістіна подала до суду на голлівудського актора Бреда Пітта.

Цікаво Бред Пітт вимагає справедливої та рівноправної опіки над своїми дітьми

Жінка стверджує, що спочатку вона мала ділові стосунки з Бредом Піттом. Актор повинен був відвідати п'ять благодійних заходів організації Make It Right Foundation, яка займається будівництвом нового житла для жертв урагану Катріна. Для цього Келлі заплатила Пітту 40 тисяч доларів. Втім, він щоразу скасовував захід, обіцяючи прибути на наступний, але не відвідував його. Чоловік також не повернув кошти.

В результаті співпраці, стосунки між Келлі та Бредом стали близькими, за даними документів. Дійшло навіть до того, що вони обговорювали шлюб, зокрема актор обіцяв одружитися з жінкою. Проте й це він не виконав, зазначає Крістіна.

Представники Бреда Пітта відповіли на судове звернення Келлі Крістіни.Вони наголосили на тому, що жінка стала жертвою кібершахраїв, а сам актор не мав жодних стосунків з нею, ні ділових, ні особистих.