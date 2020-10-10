Голливудский актер Брэд Питт до сих пор решает судебное дело относительно опеки над детьми с бывшей женой Анджелиной Джоли. Теперь ему грозит новый иск от женщины, которой актер якобы пообещал жениться.

Издание Page Six сообщило о том, что генеральная директор одной из компаний здравоохранения штата Техас Келли Кристина подала в суд на голливудского актера Брэда Питта.

Интересно Брэд Питт требует справедливой и равноправной опеки над своими детьми

Женщина утверждает, что сначала она имела деловые отношения с Брэдом Питтом. Актер должен был посетить пять благотворительных мероприятий организации Make It Right Foundation, которая занимается строительством нового жилья для жертв урагана Катрина. Для этого Келли заплатила Питту 40 тысяч долларов. Впрочем, он каждый раз отменял мероприятие, обещая прибыть на следующее, но не посещал его. Мужчина также не вернул деньги.

В результате сотрудничества отношения между Келли и Брэдом стали близкими, по данным документов. Дошло даже до того, что они обсуждали брак, в частности актер обещал жениться на женщине. Однако и это он не выполнил, отмечает Кристина.

Представители Брэда Питта ответили на судебное обращение Келли Кристины. Они отметили, что женщина стала жертвой кибермошенников, а сам актер не имел никаких отношений с ней, ни деловых, ни личных.