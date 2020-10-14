У Лос-Анджелесі померла Кончата Феррелл. 77-річна голлівудська актриса мала ускладнення після інсульту, що і призвело до смерті.

За даними The Hollywood Reporter, Кончату Фаррелл госпіталізували ще у липні 2020 року. Відтоді медики однієї з приватних клінік Лос-Анджелеса боролись за її життя, однак усунути ускладнення від інсульту їм не вдалось. У понеділок, 12 жовтня, актриса Кончата Фаррелл померла.

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Коли і де відбудеться церемонія прощання з кінозіркою, наразі невідомо.

Померла Кончата Феррелл: біографія та фільмографія актриси

Народилась талановита актриса 28 березня 1943 року в Лудендейлі, що в Західній Вірджинії. Кончата Феррелл ще з дитинства полюбляла грати у постановках, тому після закінчення школи вирішила здобути освіту в Університеті Маршалла.

Вже в 1973 році американка вийшла на сцену Бродвею з комедійною роллю, яка підкорила глядачів. За збігом обставин, тоді у залі сидів режисер Норман Лір, який і запропонував Кончаті Феррелл перевтілитись у кумедну героїню у його кіноадаптації вистави "Гарячий Балтимор".

Відтоді актриса зіграла у десятках успішних стрічок, які принесли їй світову славу. Найбільше ж Кончата Феррелл була відома за роллю Берти у комедійному серіалі "Два з половиною чоловіки".

До фільмографії Кончати Феррелл також увійшли стрічки:

"Телемережа" (1976)

"Містична піца" (1988)

"Едвард Руки-ножиці" (1990)

"Справжнє кохання" (1993)

"Сімейні молитви" (1993)

"Шосе" (1996)

"Дотик" (1997)

"Ерін Брокович" (2000)

"Планета Ка-Пекс" (2001)

"Мільйонер мимоволі" (2002)

"Два з половиною чоловіки" (2003 – 2015) та ін.

За роки своєї кар'єри Кончата Феррелл була тричі номінована на Еммі. Останньою роллю актриси став проєкт Netflix із назвою The Ranch, де вона зіграла героїню Ширлі.