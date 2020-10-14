Умерла звезда сериала "Два с половиной мужчины" Кончата Феррелл: известная причина
В Лос-Анджелесе умерла Кончата Фаррелл. 77-летняя голливудская актриса имела осложнения после инсульта, что и привело к смерти.
По данным The Hollywood Reporter, Кончату Фаррелл госпитализировали еще в июле 2020 года. С тех пор медики одной из частных клиник Лос-Анджелеса боролись за ее жизнь, однако устранить осложнения от инсульта им не удалось. В понедельник, 12 октября, актриса Кончата Фаррелл умерла.
Читайте также Умерла актриса Маргарет Нолан из фильма о Джеймсе Бонде
Когда и где состоится церемония прощания с кинозвездой, пока неизвестно.
Умерла Кончата Феррелл: биография и фильмография актрисы
Родилась талантливая актриса 28 марта 1943 года в Лудендейле, что в Западной Вирджинии. Кончата Феррелл еще с детства любила играть в постановках, поэтому после окончания школы решила получить образование в Университете Маршалла.
Уже в 1973 году американка вышла на сцену Бродвея с комедийной ролью, покорившей зрителей. По стечению обстоятельств, тогда в зале сидел режиссер Норман Лир, который и предложил Кончате Феррелл перевоплотиться в забавную героиню в его киноадаптации спектакля "Горячий Балтимор".
С тех пор актриса сыграла в десятках успешных лент, которые принесли ей мировую славу. Но больше всего Кончата Феррелл была известна по роли Берты в комедийном сериале "Два с половиной мужчины".
В фильмографии Кончати Феррелл также вошли ленты:
- "Телесеть" (1976)
- "Мистическая пицца" (1988)
- "Эдвард Руки-ножницы" (1990)
- "Настоящая любовь" (1993)
- "Семейные молитвы" (1993)
- "Шоссе" (1996)
- "Прикосновение" (1997)
- "Эрин Брокович" (2000)
- "Планета Ка-Пекс" (2001)
- "Миллионер поневоле" (2002)
- "Два с половиной человека" (2003 – 2015) и др.
За годы своей карьеры Кончата Феррелл была трижды номинирована на Эмми. Последней ролью актрисы стал проект Netflix с названием The Ranch, где она сыграла героиню Ширли.