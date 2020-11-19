18 листопада померла білоруська акторка Любов Румянцева. Знаменитість померла на 78 році життя. Акторка знялася у понад 60 фільмах та серіалах. На її рахунку є десятки ролей в театральних постановках. Причини смерті не повідомляються.

Про смерть повідомила пресслужба кіностудії "Беларусьфильм" на сторінці у фейсбуці.

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Любов Григорівна зробила неоціненний внесок у розвиток і популяризацію білоруського кіно і театру. Кіностудія висловлює співчуття близьким актриси і театру-студії кіноактора,

– йдеться у повідомленні.



Померла акторка Любов Румянцева

Біографія Любові Румянцевої

Любов Румянцева народилася в 1943 році в П'ятигорську. Вона почала зніматися в кіно у 16-річному віці, в 1964 році почала театральну кар'єру. Актриса стала широко відома в СРСР, зігравши головну роль у фільмі за повістю Василя Бикова "Альпійська балада" (1965).

Вона також зіграла головні ролі в стрічці "Колискова" (1959) і "Житіє і вознесіння Юрася Братчика" (1967). Запам'яталася глядачам і за ролями другого плану в картинах "Вінок сонетів"(1976), "Розклад на післязавтра" (1978), "Дивовижні пригоди Дениса Корабльова" (1979).

З 1977 року Любов Румянцева стала актрисою Національного академічного драматичного театру імені Максима Горького в Мінську. З 1981 року – провідним майстром сцени Театру-студії кіноактора.

Її головна роль у фільмі "Альпійська балада", знятому в 1965 році на кіностудії "Білорусьфільм", принесла актрисі велику популярність, любов і визнання глядачів.

Артистка продовжувала зніматися в пострадянський час, в тому числі в популярних російських телесеріалах "Каменська-2" (2002) і "Вольф Мессінг: бачила крізь час" (2009).