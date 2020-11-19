Сина колишнього чоловіка Вітні Г’юстон Боббі Брауна знайшли мертвим у власній квартирі. Роберту Барісфорду Брауну-молодшому було 28 років. Причини смерті не повідомляються.

Про це інформує видання People з посиланням на поліцейське управління Лос-Анджелеса. За версією поліції смерть не має кримінального характеру.

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Брат Боббі-молодшого Лендон поділився чорно-білою фотографією свого покійного брата в Instagram, написавши: "Я завжди буду любити тебе, король".

Відомий американський виконавець переживає велике горе, адже у 2015 році, 3 роки після смерті його першої дружини Вітні Г’юстон, померла їхня спільна донька.

22-річна Боббі-Крістіна Браун була єдиною донькою легендарної співачки. Вона померла після шести місяців коми, після того, як її знайшли непритомною у ванній кімнаті, так і не прийшовши до тями.

У Боббі Брауна є син Лендон Браун від Мелікі Вільямс та донька Ла Прінсія Браун. Їхній син Роберт Барісфорд Браун-молодший помер у середу, 18 листопада.

22 червня 2012 року Боббі Браун одружився на Алісії Етерідж. У пари народилося троє дітей: син Кассіус Браун і дві дочки – Боді Джеймсон Рейн Браун і Хендрікс Естелль Шеба Браун.