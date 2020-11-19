Сына бывшего мужа Уитни Хьюстон Бобби Брауна нашли мертвым в собственной квартире. Роберту Барисфорду Брауну-младшему было 28 лет. Причины смерти не сообщаются.

Об этом информирует издание People со ссылкой на полицейское управление Лос-Анджелеса. По версии полиции смерть не имеет криминального характера.

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Брат Бобби-младшего Лэндон поделился черно-белой фотографией своего покойного брата в Instagram, написав: "Я всегда буду любить тебя, король".

Известный американский исполнитель переживает большое горе, ведь в 2015 году, 3 года после смерти его первой жены Уитни Хьюстон, умерла их общая дочь.

22-летняя Бобби Кристина Браун была единственной дочерью легендарной певицы. Она умерла после шести месяцев комы, после того, как ее нашли без сознания в ванной комнате, так и не придя в сознание.

У Бобби Брауна есть сын Лэндон Браун от Мелики Уильямс и дочь Ла Принсия Браун. Их сын Роберт Барисфорд Браун-младший умер в среду, 18 ноября.

22 июня 2012 года Бобби Браун женился на Алисии Этеридж. У пары родилось трое детей: сын Кассиус Браун и две дочери – Боди Джеймсон Рейн Браун и Хендрикс Эстелль Шеба Браун.