18 ноября скончалась белорусская актриса Любовь Румянцева. Знаменитость умерла на 78 году жизни. Актриса снялась в более 60 фильмах и сериалах. На ее счету десятки ролей в театральных постановках. Причины смерти не сообщаются.

О смерти сообщила пресс-служба киностудии "Беларусьфильм" на странице в фейсбуке.

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Любовь Григорьевна сделала неоценимый вклад в развитие и популяризацию белорусского кино и театра. Киностудия выражает соболезнования близким актрисы и театру-студии киноактера,

– говорится в сообщении.



Умерла актриса Любовь Румянцева

Биография Любви Румянцевой

Любовь Румянцева родилась в 1943 году в Пятигорске. Она начала сниматься в кино в 16-летнем возрасте, в 1964 году начала театральную карьеру. Актриса стала широко известна в СССР, сыграв главную роль в фильме по повести Василия Быкова "Альпийская баллада" (1965).

Она также сыграла главные роли в ленте "Колыбельная" (1959) и "Житие и вознесение Юрася Братчика" (1967). Запомнилась зрителям и по ролям второго плана в картинах "Венок сонетов" (1976), "Расписание на послезавтра" (1978), "Удивительные приключения Дениса Кораблева" (1979).

С 1977 года Любовь Румянцева стала актрисой Национального академического драматического театра имени Максима Горького в Минске. С 1981 года – ведущим мастером сцены Театра-студии киноактера.

Ее главная роль в фильме "Альпийская баллада", снятом в 1965 году на киностудии "Беларусьфильм", принесла актрисе большую популярность, любовь и признание зрителей.

Артистка продолжала сниматься в постсоветское время, в том числе в популярных российских телесериалах "Каменская-2" (2002) и "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время" (2009).