Померла бабуся співачки ONUКА Валентина Шльончик – українська бандуристка та співачка
Померла бабуся співачки ONUКА Валентина Степанівна Шльончик. Про це вчора сповістила сама Наталія Жижченко. Валентина була українською співачкою та відомою бандуристкою.
Вчора, 31 листопада, на особистій сторінці в інстаграмі, фронтвумен гурту ONUКА Наталія Жижченко повідомила про смерть її бабусі – Валентини Степанівни Шльончик.
Варто знати Помер актор Шон Коннері, який зіграв Джеймса Бонда
Поки що невідомо деталі смерті Валентини Шльончик. Наталія опублікувала щемливі та зворушливі світлини з бабусею та лаконічно підписала кадри: "Я знаю, що ти вже зустріла дідуся". Як відомо, дідусь Наталії Жижченко Олександр Шльончик помер 2008 року.
Валентина Степанівна Шльончик – українська музикантка, співачка та відома бандуристка. Вона була учасницею популярного гурту в Чернігові "Тріо бандуристів". Наталія Жижченко народилась в родині музикантів, від свого дідуся Олександра вона навчилась грати на скрипці, а її бабуся передала любов до бандури. Наталія раніше розповідала, що вона захоплюється цим інструментом, але не вміє на ньому грати. Тим не менш, бандура є одним з головних інструментів у гурті ONUКА.
Поділитися новиною