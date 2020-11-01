Померла бабуся співачки ONUКА Валентина Степанівна Шльончик. Про це вчора сповістила сама Наталія Жижченко. Валентина була українською співачкою та відомою бандуристкою.

Вчора, 31 листопада, на особистій сторінці в інстаграмі, фронтвумен гурту ONUКА Наталія Жижченко повідомила про смерть її бабусі – Валентини Степанівни Шльончик.

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Поки що невідомо деталі смерті Валентини Шльончик. Наталія опублікувала щемливі та зворушливі світлини з бабусею та лаконічно підписала кадри: "Я знаю, що ти вже зустріла дідуся". Як відомо, дідусь Наталії Жижченко Олександр Шльончик помер 2008 року.

Валентина Степанівна Шльончик – українська музикантка, співачка та відома бандуристка. Вона була учасницею популярного гурту в Чернігові "Тріо бандуристів". Наталія Жижченко народилась в родині музикантів, від свого дідуся Олександра вона навчилась грати на скрипці, а її бабуся передала любов до бандури. Наталія раніше розповідала, що вона захоплюється цим інструментом, але не вміє на ньому грати. Тим не менш, бандура є одним з головних інструментів у гурті ONUКА.