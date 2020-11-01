Умерла бабушка певицы ONUКА Валентина Степановна Шленчик. Об этом вчера известила сама Наталья Жижченко. Валентина была украинской певицей и известной бандуристкой.

Вчера, 31 ноября, на личной странице в Инстаграме, фронтмен группы ONUКА Наталья Жижченко сообщила о смерти ее бабушки – Валентины Степановны Шленчик.

Стоит знать Умер актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда

Пока неизвестно детали смерти Валентины Шленчик. Наталья опубликовала щемящие и трогательные фотографии с бабушкой и лаконично подписала кадры: "Я знаю, что ты уже встретила дедушку". Как известно, дедушка Натальи Жижченко Александр Шленчик умер в 2008 году.

Валентина Степановна Шленчик – украинский музыкант, певица и известная бандуристка. Она была участницей популярной группы в Чернигове "Трио бандуристов". Наталья Жижченко родилась в семье музыкантов, от своего дедушки Александра она научилась играть на скрипке, а ее бабушка передала любовь к бандуре. Наталья ранее рассказывала, что она увлекается этим инструментом, но не умеет на нем играть. Тем не менее, бандура является одним из главных инструментов в группе ONUКА.