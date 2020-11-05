Американська акторка Ельза Рейвен померла у понеділок, 2 листопада. Їй був 91 рік, а причину смерті родина не розголошує. Про найвідоміші ролі зірки читайте на LifeStyle 24.

Про смерть Ельзи Рейвен повідомив менеджер акторки, пише Variety. Вона померла у 91. Останні дні життя знаменитість провела у своєму будинку. В Ельзи Рейвен залишилось 15 племінників і невістка, які й попрощаються з зірковою тіткою і свекрухою.

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Акторка прославилась роллю у фільмі "Титанік", де зіграла реальну героїню Іду Штраус, яка була однією з чотирьох пасажирок першого класу, яким не вдалося врятуватися, адже вона відмовилася сідати в шлюпку без чоловіка. Сцена, де літня пара лежить у ліжку в обіймах у той час, як каюту судна заливає вода, стала однією з найдраматичніших в "Титаніку" завдяки неперевершеній грі Ельзи Рейвен.



Ельза Рейвен у ролі Іди Штраус в "Титаніку" / Фото з відкритих джерел

Вона відома роллю у фантастичному пригодницькому фільмі "Назад у майбутнє", втіливши на екрані жінку, яка виступала за порятунок годинникової вежі. Останню роль у кіно Ельза Рейвен зіграла 2011 року у фільмі "Відповіді на ніщо". Акторка з'являлась у понад 30 стрічках і численних виставах.