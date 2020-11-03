У Вінниці помер 66-річний актор Олександр Немченко. Наразі причину смерті зірки фільму "В бій ідуть одні "старики" не називають.

Помер Олександр Немченко

Про смерть знаменитого українського актора повідомили представники Вінницького академічного музично-драматичного театру імені Миколи Садовського у фейсбуці. За їхніми даними, Олександр Немченко помер 1 листопада. Що стало причиною смерті, поки невідомо. Водночас у ЗМІ передають, що актор мав важку форму діабету.

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Відійшов у вічність Олександр Немченко... Диригент співочої ескадрильї прийняв в обійми ще одного свого вихованця,

– йдеться в офіційній заяві театру.

Прощання з Олександром Немченком відбудеться 3 листопада о 16 годині. Церемонія пройде на вулиці Батозькій у рідному для актора місті Рівному. За заповітом, тіло Олександра Немченка піддадуть кремації, а прах розвіють у місті.



Помер Олександр Немченко / Фото Телеграф

Біографія і фільмографія Олександра Немченка

Олександр Немченко не дожив всього кілька днів до свого дня народження: 12 листопада актору мало виповнитись 67 років.

Ще в шкільні роки українець знав, що хоче підкорювати сцену та кінематограф. Тому після отримання атестату Олександр Немченко поступив на навчання у Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К. Карпенка-Карого. І це рішення було правильним, адже вже в студентські роки він отримав першу знакову роль: актор зіграв барабанщика у культовому фільмі "В бій ідуть одні "старики".

За час своєї кар'єри Олександр Немченко зіграв понад 120 ролей. Талановитий актор виступав на сцені театрів Херсону та Вінниці, майстерно граючи у виставах "Ревізор", "Украдене щастя", "Як повернути чоловіка", "Наталка Полтавка", "Лісова пісня" та ін.



Олександр Немченко на сцені театру / Фото Facebook / @theatersadovskogo

Не забував він і про кінокар'єру. Олександр Немченко постав у фільмах:

"Важка ділянка" (1977)

"Право керувати" (1981)

"Комбати" (1983)

"Кисневий голод" (1992)

Акторську кар'єру Олександр Немченко завершив у 1993 році.

"Він прожив гідне життя, насичене не лише творчістю, але й щирою любов'ю до усього, чим займався, до усіх, хто його оточував. Заслужений артист України. Актор театру та кіно. Створив театральну студію при Будинку вчителя. Довгі роки займався народною медициною. І завжди з усмішкою", – додали представники Вінницького театру.