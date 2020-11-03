Умер актер Александр Немченко – звезда фильма "В бой идут одни "старики"
В Виннице умер 66-летний актер Александр Немченко. Пока причину смерти звезды фильма "В бой идут одни "старики" не называют.
Умер Александр Немченко
О смерти знаменитого украинского актера сообщили представители Винницкого академического музыкально-драматического театра имени Николая Садовского в фейсбуке. По их данным, Александр Немченко умер 1 ноября. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. В то же время в СМИ передают, что актер имел тяжелую форму диабета.
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Отошел в вечность Александр Немченко... Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего воспитанника,
– говорится в официальном заявлении театра.
Прощание с Александром Немченко состоится 3 ноября в 16 часов. Церемония пройдет на улице Батожской в родном для актера городе Ровно. По завещанию, тело Александра Немченко подвергнут кремации, а прах развеют в городе.
Умер Александр Немченко / Фото Телеграф
Биография и фильмография Александра Немченко
Александр Немченко не дожил всего несколько дней до своего дня рождения: 12 ноября актеру должно было исполниться 67 лет.
Еще в школьные годы украинец знал, что хочет покорять сцену и кинематограф. Поэтому после получения аттестата Александр Немченко поступил на обучение в Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. И это решение было правильным, ведь уже в студенческие годы он получил первую знаковую роль: актер сыграл барабанщика в культовом фильме "В бой идут одни "старики".
За время своей карьеры Александр Немченко сыграл более 120 ролей. Талантливый актер выступал на сцене театров Херсона и Винницы, мастерски играя в спектаклях "Ревизор", "Украденное счастье", "Как вернуть мужчину", "Наталка Полтавка", "Лесная песня" и др.
Александр Немченко на сцене театра / Фото Facebook / @theatersadovskogo
Не забывал он и о кинокарьере. Александр Немченко предстал в фильмах:
- "Трудный участок" (1977)
- "Право руководить" (1981)
- "Комбаты" (1983)
- "Кислородный голод" (1992)
Актерскую карьеру Александр Немченко завершил в 1993 году.
"Он прожил достойную жизнь, насыщенную не только творчеством, но и искренней любовью ко всему, чем занимался, ко всем, кто его окружал. Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой", – добавили представители Винницкого театра.
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