Американская актриса Эльза Рэйвен умерла в понедельник, 2 ноября. Ей был 91 год, а причину смерти семья не разглашает. Об известных ролях звезды читайте на LifeStyle 24.

О смерти Эльзы Рейвен сообщил менеджер актрисы, пишет Variety. Она умерла в 91. Последние дни жизни знаменитость провела в своем доме. В Эльзы Рейвен осталось 15 племянников и невестка, которые и попрощаются со звездной тетей и свекровью.

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Актриса прославилась ролью в фильме "Титаник", где сыграла реальную героиню Иду Штраус, которая была одной из четырех пассажирок первого класса, которым не удалось спастись, ведь она отказалась садиться в шлюпку без мужа. Сцена, где пожилая пара лежит в постели в объятиях в то время, как каюту судна заливает вода, стала одной из самых драматичных в "Титанике" благодаря непревзойденной игре Эльзы Рейвен.



Эльза Рэйвен в роли Иды Штраус в "Титанике" / Фото из открытых источников

Она известна ролью в фантастическом приключенческом фильме "Назад в будущее", воплотив на экране женщину, которая выступала за спасение часовой башни. Последнюю роль в кино Эльза Рэйвен сыграла 2011 в фильме "Ответы ни к чему". Актриса появлялась в более 30 фильмах и многочисленных спектаклях.