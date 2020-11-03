Художник та мультиплікатор Володимир Шафранюк помер у Москві. Чоловік був добре відомий завдяки мультфільмам про Незнайка, які і досі переглядають діти.

Про смерть 85-річного Володимира Шафранюка повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Родичі художника поки не коментують втрату, зазначаючи тільки, що митець помер у своєму помешканні в Москві. Читайте також Помер актор Олександр Немченко – зірка фільму "В бій ідуть одні "старики" Що відомо про Володимира Шафранюка Народився художник Володимир Шафранюк 14 лютого 1935 року. Після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту він почав працювати у кінематографі.

У 1964 році Володимир Шафранюк влаштувався на роботу в "Союзмультфільм", де створював легендарних анімаційних персонажів. Та після 3 років роботи чоловік звільнився і перейшов на студію "Мульттелефільм".

Володимир Шафранюк є автором мультфільмів "Добриня Микитович", "Чиї в лісі шишки", "Чарівник Смарагдового міста" та ін. Найвідомішими його роботами залишаються мультики про Незнайку, адже цей персонаж був одним із улюблених для мільйонів дітей.

Володимир Шафранюк не вів світського життя та не з'являвся на телебаченні. Однак це не завадило художнику мати своїх прихильників у мистецькому колі. Коли та де пройде прощання з Володимиром Шафранюком – наразі невідомо.