У Росії помер відомий художник Володимир Шафранюк, який створив Незнайка
Художник та мультиплікатор Володимир Шафранюк помер у Москві. Чоловік був добре відомий завдяки мультфільмам про Незнайка, які і досі переглядають діти.
Про смерть 85-річного Володимира Шафранюка повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ. Родичі художника поки не коментують втрату, зазначаючи тільки, що митець помер у своєму помешканні в Москві.
Читайте також Помер актор Олександр Немченко – зірка фільму "В бій ідуть одні "старики"
Що відомо про Володимира Шафранюка
- Народився художник Володимир Шафранюк 14 лютого 1935 року. Після закінчення Московського інженерно-фізичного інституту він почав працювати у кінематографі.
- У 1964 році Володимир Шафранюк влаштувався на роботу в "Союзмультфільм", де створював легендарних анімаційних персонажів. Та після 3 років роботи чоловік звільнився і перейшов на студію "Мульттелефільм".
- Володимир Шафранюк є автором мультфільмів "Добриня Микитович", "Чиї в лісі шишки", "Чарівник Смарагдового міста" та ін. Найвідомішими його роботами залишаються мультики про Незнайку, адже цей персонаж був одним із улюблених для мільйонів дітей.
- Володимир Шафранюк не вів світського життя та не з'являвся на телебаченні. Однак це не завадило художнику мати своїх прихильників у мистецькому колі. Коли та де пройде прощання з Володимиром Шафранюком – наразі невідомо.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter