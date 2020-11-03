Художник и мультипликатор Владимир Шафранюк умер в Москве. Мужчина был хорошо известен благодаря мультфильмам о Незнайке, которые до сих пор просматривают дети.

О смерти 85-летнего Владимира Шафранюка сообщает 24 канал со ссылкой на российские СМИ. Родственники художника пока не комментируют потерю, отмечая только, что художник умер в своем доме в Москве. Читайте также Умер актер Александр Немченко – звезда фильма "В бой идут одни "старики" Что известно о Владимире Шафранюке Родился художник Владимир Шафранюк 14 февраля 1935 года. После окончания Московского инженерно-физического института он начал работать в кинематографе.

В 1964 году Владимир Шафранюк устроился на работу в "Союзмультфильм", где создавал легендарных анимационных персонажей. Но после 3 лет работы мужчина уволился и перешел на студию "Мульттелефильм".

Владимир Шафранюк является автором мультфильмов "Добрыня Никитич", "Чьи в лесу шишки", "Волшебник Изумрудного города" и др. Самыми известными его работами остаются мультики о Незнайке, ведь этот персонаж был одним из любимых для миллионов детей.

Владимир Шафранюк не вел светской жизни и не появлялся на телевидении. Однако это не помешало художнику иметь своих поклонников в художественном кругу. Когда и где пройдет прощание с Владимиром Шафранюком – пока неизвестно.