Засновник британського рок-гурту Спенсер Девіс помер у лікарні в понеділок, 19 жовтня, під час лікування від пневмонії. Про це BBC повідомили представники 81-річного музиканта.

"Він був дуже хорошим другом. Це була надзвичайно етична, дуже талановита, добросердечна, надзвичайно розумна, щедра людина. Він буде сумувати за ним", – висловились друзі Спенсера Девіса.



Спенсер Девіс / Фото з відкритих джерел

Спенсер Девіс, натхненний блюзом, створив свою першу групу під назвою The Saints з Біллом Вайманом, пізніше учасником Rolling Stones. 1963 року в Бірмінгемі він заснував колектив Spencer Davis Group разом з братами Маффом та Стівом і барабанщиком Пітом Йорком. Серед їхній хітів пісні Keep on Running, Gimme Some Lovin та I’m A Man, які досі популярні.

Після розпаду групи Спенсер Девіс намагався розвиватись як сольний артист, однак особливого успіху не мав. 1973 року він спробував сформувати новий склад Spencer Davis Group, а гурт навіть випустив два альбоми до початку 2000-х. Згодом Спенсер Девіс переїхав на острів Санта-Каталіна, де прожив до смерті.